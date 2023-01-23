『【美品】SEIKO CREDOR （5A74-0050 18K）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 11分に出品され03月07日 19時 11分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月電池交換済



クレドールの高級18kベゼルバージョンです。

細かなキズは本体周辺にありますが、

全体的にきれいな状態だと思います。



画像を確認してご検討よろしくお願いします

付属品はありません。本体のみの発送になります。



サイズ

・本体：縦×横×厚さ：約31×33×4.3mm

・バンド：17〜18cm（素人採寸）



#セイコー

#クレドール

#18金

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#美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】SEIKO

CREDOR

（5A74-0050

18K）