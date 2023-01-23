『ATTICK BY JOHNBULL 別注トラッカージャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 23時 34分に出品され03月19日 23時 34分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、3回着用しました。



その後、クローゼットにて保管してました。



古着にご理解いただける方の購入お待ちしてます。



出品に迷いがある為、値下げ交渉はご遠慮下さい

m(_ _)m





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ATTICK BY JOHNBULL の、別注トラッカージャケット。



細部にまで、今の気分を盛り込んだこだわり抜いたアイテム。

ヒップまで隠れるゆったりしたボディーに、アームはラフにロールアップで。

襟の抜け感に、ボリューム感ある袖。サッと羽織るだけで、サマになるジャケットです。



【Attick by Johnbull】

1930年代から1970年代にかけての“アメリカンヴィンテージ”をベースにしたプロダクト。

古き良きアメリカの匂いを感じられるアイテム。それらは、決して女性のファッションの

主役ではないかもしれない。しかし、そのスタイルに存在感を発揮する“名脇役”となる。

そんなアイテムたちです。



※取り扱いについては、商品についている洗濯表示にてご確認下さい。

※店頭及び屋外での撮影画像は、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。

商品の色味はスタジオ撮影の画像をご参照下さい。



モデルサイズ:身長:166cm バスト:78cm ウェスト:59cm ヒップ:86cm 着用サイズ:フリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ATTICK

BY

JOHNBULL

別注トラッカージャケット