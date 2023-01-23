『【90s】NIKEナイキhalf zip nylon jacket OLD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 23時 16分に出品され03月04日 23時 16分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【916】

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✅商品名



90年代NIKEナイキ

ヴィンテージビンテージvintageレギュラーオールドOLD

ハーフジッププルオーバーナイロンジャケットブルゾン

アウタートップス古着







✅ポイント



NIKEのハーフジッププルオーバーナイロンジャケット。



フロントにはスウッシュのワンポイント刺繍ロゴで、大きめのポケット付き。



中はメッシュとなっていて、春秋にぴったりでサラッと着れます。



冬はインナーとしても大活躍かと思います。









✅状態



全体的に使用感や汚れありますが使用するには問題なく、これからも長くお使いいただけます。



✅サイズ



メンズS表記

メンズM相当







✅カラー



ネイビー紺

イエロー黄





✅

着丈：66

肩幅：54

身幅：60

袖丈：56







✅素材



ナイロン







✅ブランド紹介



ナイキ（NIKE）

ナイキは、アメリカ合衆国オレゴン州に本社を置く、スニーカーやスポーツウェアなどスポーツ関連商品を扱う世界的企業。イノベーションを意識した商品展開により、今や世界のトップを走るスポーツ＆フィットネスカンパニーに成長。全世界の人々が愛用するアパレルメーカーである。









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当店はオーバーサイズの古着を中心にお取り寄せています。他の商品も是非ご覧下さい。90s

ゆるだぼ オーバーサイズ ビッグシルエット Y2K 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90s】NIKEナイキhalf

zip

nylon

jacket

OLD