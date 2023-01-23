『ungrid ファーショートコート ブルゾン フェイクファージャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 43分に出品され03月21日 02時 43分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年の冬に購入しましたが、着る機会がない為、出品いたします。

オンラインで購入し、自宅で一度試着のみしております。（紙タグは、届いた時に切ってしまった為ございません。）



お値下げは、着払いのみ可能です。



一度人の手に渡っている点をご理解の上、ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アングリッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ungrid

ファーショートコート ブルゾン フェイクファージャケット