『PLAN C★プランC★ロゴパッチ ハンドバッグ★トートショルダー紺色ほぼ未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 03分に出品され03月07日 06時 03分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PLAN C バッグ 濃い紺色

少し、光沢ありきれいな、紺色です。



★2022〜2023秋冬

セレクトショップで60,500円で購入しました。

とても気に入って購入しましたが、いつも小さいバッグしか持たないので、結局、一度だけ、短時間の使用です。

とてもキレイだと思います。

お荷物の多い方にいかがでしょうか。



短時間なので、新品未使用に近いくらいの感じでキレイだと思います。

タグも

お付けしますが、タグの裏に購入日をマジックで書いています。

ご理解いただける方のみ、ご購入宜しくお願いします。



写真の７枚目以降が、実際の出品のバッグです。

宜しくお願いします。



ダークネイビー色

イタリア製

タグには、メモを書いているのでお付けできません。ご了承宜しくお願いします。



持ち手部分、一部、牛革です。

ポリエステルの中綿が薄く入っています。



横は最大で約39センチ

マチは、約2.5センチ

高さ、ボタンをとめず約45.5センチ

持ち手は約37.5センチ

上記のサイズは、測りにくいデザインのため、目安でお願いします。



小さく折りたたん発送予定です。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プランシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PLAN

C★プランC★ロゴパッチ

ハンドバッグ★トートショルダー紺色ほぼ未使用