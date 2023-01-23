『【美品】aniary ウエストバッグ アンティークレザー チャーム ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 21分に出品され03月11日 13時 21分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️アイテム

aniary アニアリ ウエストバッグ ボディバッグ

レザー 本革 アンティークレザー チャーム ゴールド金具 迷彩柄 ネイビー



⭐️サイズ

タテ約18cm

ヨコ約37cm

マチ約5cm

ショルダー約70〜112cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





⭐️状態

目立った傷汚れなく、まだまだご愛用頂けます♪



⭐️カラー

ネイビー 紺



⭐️素材

レザー 本革



⭐️購入先 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)



⭐️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】aniary

ウエストバッグ

アンティークレザー

チャーム

ネイビー