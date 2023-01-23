『エレクトロラックス加湿空気清浄機 UltimateHome 700【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 09分に出品され03月19日 10時 09分に終了予定です。即決価格は17,388円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。

中身確認のため、開封のみしました。



エレクトロラックス Electrolux EP72-46GYA

加湿空気清浄機 UltimateHome 700

アルティメイトホーム 700

加湿：13畳まで（プレハブ）/8畳まで（木造） 空気清浄：27畳まで ライトグレー



日本市場向けに開発した 3 in1の高性能＆スタイリッシュなファン付き加湿空気清浄機です。 「空気清浄×加湿×送風ファン」の3つの機能が1つになった3in1モデルです。

空気中の細菌・カビ・ウイルスを99.99％除去しながら、澄みきった風、うるおいを、力強く部屋全体に届けます。



最大適用床面(空気清浄)...20畳～30畳未満

タイプ...加湿空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エレクトロラックス