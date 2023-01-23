『55インチ 4k 液晶テレビ LG 55UK6300PJF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 09分に出品され03月15日 02時 09分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LG 55インチ 4K 液晶テレビ 55UK6300PJF

2019年製



2020年10月に購入しました。



使用時間少ないです。週末2時間ぐらいの使用頻度でした。綺麗に写ります。



液晶の下部に1mmぐらいの極小の傷がありますのでご了承下さいませ。写真でご確認下さい。出品するために液晶を拭き掃除して初めて気づいたぐらい目立たないので、普通に視聴していて気になることはまずないと思います。



よろしくお願いします



【同梱品】

・リモコン

・B-CASカード

・電源ケーブル

・取り扱い説明書



【配送】

ヤマト便のプロによる梱包・発送たのメル便にて安心安全に発送させていただきます。



【商品仕様】

LG 55UK6300PJF

ブランド：LGエレクトロニクス

有機EL/液晶：液晶

画面サイズ：55.0 型

搭載チューナー：110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタル

パネル性能：4K

録画機能：外付けHDD対応

表示機能：HDR10 HLG IPS方式

LEDバックライトタイプ：直下型

スマートテレビOS：webOS

VODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ U-NEXT

地上デジタル チューナー数：X2

BSデジタル チューナー数：X2

110度CSデジタル チューナー数：X2

接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子

USB端子数：2端子

HDMI端子数：3端子

幅(mm)：1247.0 mm

奥行き(mm)：259.0 mm

高さ(mm)：785.0 mm

重量(kg)：15.0 kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 52～60インチ ブランド: エルジーエレクトロニクス