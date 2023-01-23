『新品 ヒマラヤクロコダイル 2本手トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 24分に出品され03月19日 22時 24分に終了予定です。即決価格は246,400円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 男女問わず人気デザイン

新品 ヒマラヤクロコダイル 2本手トートバッグ



●アイテム:

2本手ショルダートート

●色：

ヒマラヤ

●サイズ

縦：30cm

横：30〜40cm

マチ：15cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

ヒマラヤクロコダイル

●状態

新品



●発送方法

発送はらくらくメルカリ便で行います。



●その他、注意事項

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

即購入大丈夫です。

気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



ヒマラヤクロコダイルは、

ホワイトからダークトーンに

移り変わる色彩が雪解けのヒマラヤ山脈に

似てるとして名付けられてます！



ご使用と共に経年経過で、革にアジがでてきますので



蛇と同じく、ワニは金運効果もあり

「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 ヒマラヤクロコダイル 2本手トートバッグ