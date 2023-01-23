『TATRAS ダウンベスト サイズ03 (L)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 18分に出品され03月29日 02時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ---------------------------------

ご覧頂きありがとうございます♫

即購入OKです。

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TATRASらしく細身のシルエットが綺麗なダウンベストです。

これからのシーズンに活躍してくれると思います。

よろしくお願いします。



●サイズ：タグ表記03 Lサイズ相当



着丈 64.5cm

肩幅 41cm

身幅 52cm



素人採寸です。

多少の誤差はご了承ください。



何度か着用しましたが、

目立った傷や汚れ等はなく、とても良いコンディションです。

タバコ臭いもありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

ダウンベスト サイズ03

(L)