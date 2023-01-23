『dji poket2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 13分に出品され03月22日 03時 13分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真の通りのものになります。



付属品が1枚目の写真にあるものに限りますので、ご理解ください。



自宅保管していたもので使用機会があまりなかったので出品します。比較的綺麗なものだと思います。



動作確認しております。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディージェーアイ