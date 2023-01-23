『Beats (Apple) MV6Y2PA/A Powerbeats Pro【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 58分に出品され03月17日 22時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beats (Apple)

MV6Y2PA/A

Powerbeats Pro

完全ワイヤレスイヤフォン ブラック



〈在庫複数個あります。ご希望でしたらコメントにてお知らせください〉





●ワークアウトのために、進化を遂げた高性能イヤフォン

Apple H1 ヘッドフォンチップ搭載のPowerbeats Pro が、あなたのワークアウトに革命を起こします。完全ワイヤレスで、動きを制限するケーブルは一切なし。まさに一流アスリートのために設計されたイヤフォンです。調整可能でぴったりフィットするイヤーフックと、サイズのカスタマイズが可能なイヤーチップにより、さらに快適な付け心地が実現しました。どんなに激しく動いても外れません。軽量なイヤフォンと、パワーアップした耐汗/防沫機能で、あなたのワークアウトをネクストレベルへと引き上げます。左右どちらのイヤーバッドでも、バランスに優れたパワフルなサウンドを最長9 時間の連続再生が可能。モチベーションを高める音楽が途切れることはありません。



●プロアスリートのために生まれたサウンド

激しいワークアウトにも耐える、ワイヤレスイヤフォンをデザインしたい。その思いから、私たちは一流アスリートの声に耳を傾けました。その中で繰り返し語られたのは、サウンドが何よりも重要ということでした。Powerbeats Pro では、パワフルかつバランスに優れたサウンドを実現するため、音響設計を一から見直しました。よりクリアな音質とダイナミックな音域で、ピュアなサウンドをお届けします。もちろんフィット感も大切です。人間工学に基づいて設計されたイヤーバッドで、快適な付け心地を実現。最高のサウンドを最高のフィット感でお楽しみいただけます。



●左右どちらでも自在にコントロール

左でも、右でも、両方でも、自由自在にオーディオコントロール。左右どちらのイヤーバッドでもボリュームとトラックを自在にコントロールできるので、デバイスを使って操作する必要はありません。光学センサーとモーション加速度センサーの連携により、イヤーバッドが耳に装着されたことを感知。ワークアウトの準備が整ったららすぐに音楽を楽しめます。さらに、さまざまな対応デバイスの音声機能を活用すれば、操作に気を取られず集中力を保つことができます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル