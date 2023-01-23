『世界最高峰✨EMBAブルーアイリスミンクコートClair de Luneファー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 16時 08分に出品され04月07日 16時 08分に終了予定です。即決価格は86,900円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます❁





世界最高峰の高級素材✨

エンバのClair de Lune ライン

ブルーアイリスミンク （ルテーシアミンク）を100%使用したロングコートです

エンバで350万位であったと記憶しております。

結局一度も着ていないのですが、長期自宅保管のため、未使用に近い、て出品しております。

お写真のとおり茶色感の全く無い、美しい銀色、です。



気になることがあればどうぞコメントくださいませ。





✿色

グレー シルバー 銀



︎✿素材

毛皮

ファー



︎✿サイズ

サイズ 表記無し

総丈115cm

着丈112cm

身幅 51cm（裏地を裏側から）

裄丈79cm



平置き実寸

（素人の採寸でファーですので参考程度にお願いします）



︎

︎✿詳細

ファーコート ロングコート リアルファー 毛皮









ファー種類···リアルファー



カラー···シルバー



カラー···グレー



ロシアンセーブル

#ロシアンセーブル

#ブラックグラマミンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エンバ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 世界最高峰✨EMBAブルーアイリスミンクコートClair

de

Luneファー