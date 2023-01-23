『TOMMYJEANS オーバーサイズ ジャケット ジージャン ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 13分に出品され03月20日 22時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き新品です。

サイズ L オーバーサイズ商品になります。

カラー ホワイト



アウトレット店舗にて購入品です。

返品返金クレーム不可。厚みを抑えての発送になります。

こちらお値下げは受けてません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMYJEANS

オーバーサイズ

ジャケット

ジージャン

ホワイト