『ポロラルフローレンボストンバッグ ミニボストンバッグセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 16時 57分に出品され03月08日 16時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファスナーが少々固めです。

写真2枚目、ミニの方の底板を外すとシミがあります。底板をつけると隠れます。（4枚目）

写真11枚目、大の方の中にもシミがありますが、底板をつけても見えます。（10枚目）

付属品は4枚目をご覧ください。

大のほうのショルダーベルトの様子です。（5、6、7枚目）

ショルダーベルトはミニのほうにも付け替えできます。



大きさの参考に、エアコンのリモコンとティッシュで撮りました。





＊いきなりの大幅な値下げ交渉はお断りさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポロラルフローレンボストンバッグ ミニボストンバッグセット