『オヤイデ RCAケーブル(1.3m・ペア) OYAIDE PA-02TR V2/ 1.3 返品種別A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 42分に出品され04月04日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/お届け：1〜2週間/2014年10月 発売/精密導体“102SSC”を採用した新生インターコネクトケーブル “PA-02 V2”。/[PA02TRV213]