『【バンビ様専用】クラークス ワラビー ブラック スエード ※箱あり【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 18分に出品され03月13日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入、数回着用後、自宅保管していました。

大きな傷・汚れ等はなく比較的綺麗な状態です！

※神経質な方はご遠慮ください

定価：26,400円

UK5.5（24〜24.5）

素材···スエード

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 【バンビ様専用】クラークス

ワラビー

ブラック

スエード

※箱あり