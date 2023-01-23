『美品 00s NIKE ナイキ ダウンジャケット 550fir ヌプシ y2k【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 09時 14分に出品され04月01日 09時 14分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 00s NIKE ナイキ ダウンジャケット 550fir ミリタリー ヌプシ y2k



裾ドローコード



色/黒



サイズ表記XL

着丈77cm

身幅60cm

肩幅50cm

袖丈70cm



目立ったダメージ見られず状態も良好になります。



管理番号344 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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