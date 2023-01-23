『美品 M-PREMIER 美ライン ベルベッドウエストシェイプ ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 17時 31分に出品され03月15日 17時 31分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

美品 M-PREMIER 美ライン ベルベッド ウエスト シェイプ ダウンジャケット 38



【アイテム詳細】



■ブランド名

M-PREMIER エムプルミエ



■状態



目立つ傷や汚れは特にございません。



■サイズ

表記 : 38

肩幅 : 約40cm

身幅 : 約 48cm

着丈 : 約 55cm(背面中央の襟下から計測)

袖丈 : 約58 cm

カラー: ブラック



素材はタグ写真を参照

素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



■出品の際、汚れや傷など確認していますが、稀に傷や汚れの見落としがあるかもしれませんのでご了承お願い致します。



■素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



■梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。

保管や、発送時によるたたみジワは予めご容赦下さい。

仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください。



◆ どうぞ宜しくお願い致します ◆



NO/1051







カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムプルミエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

M-PREMIER

美ライン

ベルベッドウエストシェイプ

ダウンジャケット