『90年代 USA製 IZOD LACOSTE カーディガン 刺繍ロゴ ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 04時 17分に出品され03月24日 04時 17分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●概要

90s アメリカ製のラコステの白色のカーディガンです。



●説明

胸元にワンポイントで刺繍ロゴが入っています。あいみょん等の芸能人も着用されています。女性の方がゆったりめで着こなしても良いかと思います。男女問わずおすすめのアイテムです。



●サイズ

表記: M

実寸: 着丈62 肩幅44 身幅53



●生地

100% Acrylc



★★★★★★



即購入可能です。



また、お気持ち程度のお値下げは可能ですので、コメント欄からご希望金額をお知らせ下さい。大幅なお値下げはできませんので常識の範囲内でお願いします。



複数商品の購入で値下げ額が大きくなります。ぜひご活用下さい。



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90s archiveの商品やTOMMY HILFIGER、Ralph Laurenなどの90年代アイテム、adidas、NIKE、Reebokなどのスポーツアイテムも他に出品しています。

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#kachiri_lacoste

#lacoste 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90年代

USA製

IZOD

LACOSTE

カーディガン

刺繍ロゴ

ホワイト