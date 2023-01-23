『BOLINI ダウンジャケット 高級 グースダウン ブラックライン メンズL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 55分に出品され03月16日 12時 55分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】50



着画は身長175cm体重65kgでちょうどです

平置きで着丈71 肩幅54 身幅58 袖丈57



【ブランド】BOLINI



【形状】ダウンジャケット



【色】ネイビーですが、光加減によってタマムシ色の様にうっすら色が変わります



【素材】タグ参照



【使用感】未使用 撮影のみ

12-5



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブルー



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ボリーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BOLINI

ダウンジャケット

高級 グースダウン ブラックライン メンズL