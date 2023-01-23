『美品 富士通ノートパソコン SSD メモリ8G Windows11 オフィス付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 00分に出品され03月07日 15時 00分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格9165円
148 入札履歴
終了
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