『美品 富士通ノートパソコン SSD メモリ8G Windows11 オフィス付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 00分に出品され03月07日 15時 00分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨商品をご覧いただきありがとうございます



✅パソコンの設定が苦手なあなたでも

電源を入れるだけでOK！

届いたその日からご使用になれます！



まとめ買いをご希望の場合は、お値引きさせていただきますので、お問い合わせください。





✳動作良好！初めてのPCに最適✳

✨ 【メーカー】 FUJITSU LIFEBOOK

❇️【OS】Windows 11 64 bit

✅【CPU】 Core i5-6300U 2.40ghz

✅【SSD】 128GB

✅【メモリ】8GB

✅【Blutebooth】あり

❇️【光学ドライブ】DVDドライブ付き

❇️【液晶】15.6型 (インチ)

❇️【カメラ】無し

❇️【無線LAN】あり 【WiFi】あり

❇️【付属品】ACアダプター





✅バッテリーは消耗品のため

アダプターを付けてのご使用をお勧めしております。

(中古品ですのでバッテリーが保証対象外となります)

✨こんな人にピッタリ✨



✅インターネットで調べ物がしたい

✅事務作業もネットも両方したい

✅家計簿などの集計表を作りたい

✅YouTubeなどの動画を見たい

✅大人気！



✅マイクロソフトのウイルス対策ソフトウェアとの安全な使用！



✅無線LANで快適インターネットOK



✅キーボードも打ちやすい





✅大画面でDVDが見れる



✅WordやExcel、PowerPointもOK



✅GoogleChromeでネットも使いやすい





✅オンラインで勉強したり、Zoomアプリケーションを介して面接したりできます



・ご購入から 10日間は動作保証いたします。



丁寧な梱包と迅速な発送でお届けします。



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#24924 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし