『【極美品】 2way COACH 付属品 付き デニム ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 02時 10分に出品され03月25日 02時 10分に終了予定です。即決価格は9,671円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▶︎ブランド

COACH

コーチ





▶︎アイテム

ショルダーバッグ

カメラバッグ

ショルダーストラップ

ボディバッグ

ウエストポーチ







▶︎状態:A



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【状態】

S:新品、未使用品。

A:ダメージほぼなし。

B:多少の使用感あり。

C:使用感あり。多少のダメージあり。

D:大きなダメージあり。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



目立った汚れや傷はありません。

写真で状態確認お願い致します。





▶︎サイズ

高さ…11cm

横幅…18cm

マチ…5cm





▶︎カラー

ブルー

水色

白

赤

青





▶︎素材

デニム

レザー





▶︎購入先

大手リサイクルショップ







#ねこのや



▶︎即購入大歓迎です◎





︎ ▶︎他のフリマサイトでも出品しています。

予告なく出品を取り下げる場合があります。





▶︎フォロワー様限定100円割引

ご興味ある方は「フォロー」とコメントください





▶︎無言購入も大歓迎です♪





▶︎他にも服やカバンを出品しています♪

ぜひご覧ください

#ねこのや



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】

2way

COACH

付属品

付き

デニム

ショルダーバッグ