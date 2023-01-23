『美品 JIMMY CHOO 2way リュック ワンショルダー ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 44分に出品され04月03日 02時 44分に終了予定です。即決価格は12,800円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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JIMMY CHOO ジミーチュウ 2way バックパック ワンショルダー ボディバッグ



【ブランド】

JIMMY CHOO

ジミーチュウ





【商品】

2wayバッグ



ワンショルダー 肩掛け

ボディバッグ クロスボディ



バックパック リュックサック



大容量

ミニポーチ付



【サイズ】

幅 下部25cm

高さ 最大36cm

マチ 17cm



※多少の誤差はご了承ください。





【カラー】

ブラック 黒色

ゴールド金具



内側 オレンジ



【素材】

レザー

本革



スエード



【商品の状態】

※スレ傷少しあり

※美品です

画像にて確認お願いします





#JIMMYCHOO

#ジミーチュウ





（通し番号）

7K



00000-161



購入先は、ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品のいずれになります。



カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

JIMMY

CHOO

2way

リュック

ワンショルダー

ボディバッグ