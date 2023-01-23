『【定価99,000円】Stephan Schneider フード付きコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 11時 59分に出品され03月26日 11時 59分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズは3です。





【高品質素材】

このジャケットは93%ウールと7%ナイロンで構成されており、温かさと耐久性を兼ね備えています。ウールは自然な保温性を持ち、寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

グレー系のチェック柄が特徴で、フード付きのダブルブレストデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。洗練された印象を与えます。



【製造国の信頼性】

ベルギー製であり、高い品質基準が求められる地域で作られています。細部にわたる仕立ての良さが感じられます。



- ブランド: Stephan Schneider

- 素材: ウール93%、ナイロン7%

- 製造国: ベルギー

- 色: グレー系チェック

- デザイン: フード付き、ダブルブレスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステファンシュナイダー

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ジャケット・アウター タグ 【定価99,000円】Stephan

Schneider

フード付きコート