『【OVY】Cotton Poplin Pin Check Wide Shirts【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 03時 02分に出品され03月08日 03時 02分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Cotton Poplin Pin Check Wide Shirts (black×gray)



サイズが合わない為出品します。



■購入先:ovyオンライン



■着用回数 2回着用



■定価 3万円



■カラー: black × gray



■サイズ: L

着丈 79.5cm

肩巾 52cm

身巾 65cm

裾巾 63cm

袖丈 64cm

袖巾 25.5cm

袖口 11.5cm



■付属品:なし



■備考

2回着用しましたが、サイズが合わない為出品します。定価は3万円でした。

目立つ汚れ等は見当たりませんが、あくまでも古着ですので、神経質な方の購入はご遠慮下さい。



[comments]

細番手のコットンポプリンで肌あたりが非常に滑らかで程良い光沢の上品な生地となります。

ピンチェックはブラックベースのグレー系で、男臭さのあるスタイリッシュなカラー。

クラシックなチェック柄が程良いヌケ感を作り、ドレス使用の細かな縫製をカジュアルに演出してくれます。オンでもオフでもどちらでも活躍する大人の為のチェックシャツとなっております。



#ovy

#kaja

#daydream

#ロンハーマン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【OVY】Cotton

Poplin

Pin

Check

Wide

Shirts