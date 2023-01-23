『アンダーアーマー ベンチコート YXL 160 ブラック ジュニア ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 18分に出品され03月30日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,175円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーアーマー ベンチコート YXL 160 ブラック ジュニア ロングコート

●販売希望小売価格 17889円

カラー : ブラック シルバー

夜間のトレーニングに適した、視認性の高いリフレクトクト（光に反射）ロゴを使用



子供の部活に購入しましたが、着用1、２回！

その後クリーニングに出して保管です。

タグにクリーニングホチキスあり

汚れ、毛羽立ちなし。美品です！

大人気、即完売品です♪ これからの時期、大変重宝されること間違いなし。 希少で入手困難ですので、この機会にぜひご検討くださいませ☺︎



●サイズ : YXL 160：身長/155～165cm 胸囲/76～84cm 着丈/85cm 肩幅/43cm 身幅/55cm 袖丈/55.5cm



★ルーズ

ゆったりと着用し着心地に対するストレスを軽減することで、長時間におよぶトレーニングや移動など、幅広いシーンに対応する快適なリラックスモデル



★コールドギア

保温力、軽量性、速乾性、求められるテクノロジーをバランスよく搭載した素材

生地の裏側に施された十分な量の細かな起毛が体熱を閉じ込め、体熱を閉じ込め保温力を維持します

汗をかくと同時に生地が熱を保ちながら汗を吸収し、外部に発散させ、急速に気化する事でドライさをキープし、冬の寒さを乗り切るウエアとして重要な暖かさを保つ



★ストーム

特殊な撥水加工により生地本来の通気性や吸汗速乾性を保持したまま撥水機能を持たせ、雨や雪を浸み込まずに転がり落とす事で余計な重量の増加を無くし、軽量で常にドライで快適な状態を維持する



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ロングベンチコート 黒 撥水 蓄熱 サッカー 男女兼用 ユニセックス 黒 駅伝 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 160cm ブランド: アンダーアーマー