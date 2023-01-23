『【Margaret Howell】 ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 54分に出品され03月19日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルで洗練されたロングコートは、どんなスタイルにも合わせやすく、季節を問わず活躍します。



クリーニング済みです。

発送時には襟元のクリーニングタグを外しての発送となります。



【ブランド】

Margaret Howellのアイテムは、品質とデザインに定評があり、長く愛用できる一着です。



色: 写真1枚目参照

ポケット数: 2

ブランド: Margaret Howell

デザイン: ロングコート

スタイル: シンプル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Margaret

Howell】



ロングコート