『PROTEX RACING レーシングキャリーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 44分に出品され03月06日 17時 44分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PROTEX RACING レーシングキャリーバッグ



ご覧頂きありがとうございます。こちら、PROTEX RACING レーシングキャリーバッグになります。



目立った傷や汚れなどございませんが、中古品となりますので、目立たない程度の小傷等ございます。

比較的状態の良い商品になります。



中古品、自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。

その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。



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#スーツケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PROTEX

RACING レーシングキャリーバッグ