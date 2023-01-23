『【人気デザイン】ワコマリア マリア 総柄 ニット ジャガード M セーター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 12分に出品され03月19日 02時 12分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✿商品情報

WACKO MARIAのマリア ジャガード 総柄 ニットです

普段使いはもちろんゴルフウェアとしても使えます



セーター 21SS MARIA JAQUAD 厚手





・ブランド： WACKO MARIA ワコマリア

・色柄： ブラック 黒

・サイズ表記： M

・素材：コットン

・状態： 良品





✿購入先

ブランドリユース店

鑑定済商品









※ご使用のモニターなどにより写真と実際の

色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい



✿サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈：74

身幅：63

肩幅：50

袖丈：72

※多少の誤差は、ご容赦下さい。







✿発送期間

当店の商品は、補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送

送料無料・24時間365日即購入OK‼️

ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️





✿さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています♪



是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✨





1923-1674 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【人気デザイン】ワコマリア

マリア

総柄

ニット

ジャガード

M

セーター