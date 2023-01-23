『Bellroy Daypack black ベルロイデイバックブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 23分に出品され03月18日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品です。

出番がない為、出品致します。



とても軽くて、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも使えます。



神経質な方は、ご遠慮ください。

折りたたんで発送致します。







カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベルロイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Bellroy

Daypack

black

ベルロイデイバックブラック