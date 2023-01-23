『BONBON NOTHOMME テフロン3wayマウンテンパーカ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 17分に出品され03月24日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BONBON×NOTHOMMEのベストセラー 、フリース付き2ピースマウンテンパーカ。



日本の帝人グループのソロテックス素材を採用し、テフロン加工を施した防風・防水性に優れたジャケット。



内側には取り外し可能なフリースがあり、様々な着こなしを楽しむことができます。



ソフトな生地感で保温性に優れたポーラーフリースの為、2ピースで着用すれば真冬でも快適。



B1147



【サイズ】タグ表記 Lサイズ

肩幅 55cm

身幅 70cm

着丈73cm

平置きにて採寸しております。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



【素材】

シェル ポリエステル100%

フリース ポリエステル100%



【状態】

2,3回の着用ですのでキレイです。大きく目立つような汚れやダメージはございませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



【注意事項】

・配送に関しましては小さく梱包させて頂きます。

・お取置き、専用に関しましてはお受けしておりません。

・お値下げや画像掲載、記載以外に不明点がございましたら事前にご質問をお願い致します。



【その他】

他にも出品しておりますのでぜひご覧下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ボンボン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BONBON

NOTHOMME

テフロン3wayマウンテンパーカ