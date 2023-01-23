『TKgarment ネイビー ナイロン ショルダーバッグ リメイクバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 50分に出品され03月17日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にジャーナルスタンダードで購入しました。

定価5万くらいでした。

サロペットパンツをリメイクしたバッグです。



ポーターのタンカーのような素材で、色はネイビーです。

ポケットは後ろ側に二つあります。

両サイドサイドにファスナーがついています。



スクエアなので、結構荷物入ります。



縦 32センチ

底 29×27

ショルダーの調節はできません。



2〜3回の使用で特に目立つ傷汚れはありません。



KAPITALやporterなどお好きな方に



ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャピタル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TKgarment

ネイビー

ナイロン

ショルダーバッグ

リメイクバッグ