『SEAN WOTHERSPOON×ASICS×ATMOS GEL LYTE 3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 22分に出品され03月21日 00時 22分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロサンゼルスにてスニーカーを含むヴィンテージショップを経営するSEAN WOTHERSPOON(ショーン・ウェザースプーン)。

2017年の"AIR MAX DAY(エアマックスデイ)"にてスニーカーに関わりのある著名人12人が、未来の「AIR MAX(エアマックス)」をコンセプトにデザインし、展示&一般投票が行われ、そこで堂々の1位を獲得したのが、SEAN WOTHERSPOON(ショーン・ウェザースプーン)がデザインした「AIR MAX 1/97(エアマックス1/97)」。 コーディロイ素材を巧みに使ったデザインから大ヒットを飛ばし、アフターマーケットでは10万円を超える値がついている。





今回はそんなSEAN WOTHERSPOON(ショーン・ウェザースプーン)とATMOS(アトモス)、ASICS(アシックス)のトリプル コラボレーションからカラフルなコーデュロイで包んだ「GEL-LYTE 3 OG(ゲルライト3OG)」が登場する。



GEL-LYTE 3(ゲルライト3)の30周年、atmosの20周年というアニバーサリーイヤーを祝し、SEAN WOTHERSPOON(ショーン・ウェザースプーン)が加わったスペシャルコラボとなっている。 LA(ロサンゼルス)とTOKYO(東京)の情景からインスパイアされたカラフルなカラーリングを使い、SEAN WOTHERSPOON(ショーン・ウェザースプーン)の代名詞でもあるコーディロイ素材で構築した。 また、ASICS(アシックス)のアイコニックなサイドストライプはベルクロは使い自由に付け外し可能なデザインに仕上げており、様々なカラーが付属している。



豪華なトリプルネームコラボでお探しの方多いのではないでしょうか。



新品購入後10回程着用しました。

使用後はクリーニングし大切に履いていたので綺麗なお品物ですがあくまでも中古になりますのでNCNRでお願い致します。



付属品全てあります。



早い者勝ちです。



メインカラー···グリーン,ホワイト,ブラック,イエロー,レッド,ブルー,パープル,オレンジ



モデル名···Gel-Lyte 3



コラボモデル···asics×Sean Wotherspoon×atmos 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: アシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SEAN

WOTHERSPOON×ASICS×ATMOS

GEL

LYTE

3