『RICK OWENS Intersia リックオウエンス インターシャ レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 22分に出品され03月12日 15時 22分に終了予定です。即決価格は27,062円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名: 参考定価約30万円 RICK OWENS Intersia Lamb Leather Biker Jacket リックオウエンス インターシャ ラムレザー シングル ライダース ジャケット ブルゾン サイズS 黒 ブラック



カラー: 黒



状態: 7.5/10



サイズ: S



平置き寸法:

着丈-約66.5cm(襟含む)

身幅-約45cm

肩幅-約43cm

袖丈-約74.5cm

裾幅-約43.5cm

※寸法には数cmの誤差がある可能性がございます。



付属品: 無し



参考定価: 約30万円



リックオウエンスのインターシャレザージャケットです。



リックオウエンスといえば最近はラモーンズやジオバスケットなどのスニーカーのイメージも強いかと思いますが、本品はリックの名作レザージャケットのインターシャになります。

体にフィットするシルエットと上質なラムレザーの組み合わせから漂うモードな雰囲気はさすがRick Owensといったところ。

スタイリッシュな着方をするならこれより格好良いシングルライダースは無いと思います。

レザーの質的には武骨な雰囲気も感じます。



リユースショップで購入した正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RICK

OWENS

Intersia

リックオウエンス

インターシャ

レザー