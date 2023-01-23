『スピックアンドスパン ロングリバーコート グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 11時 13分に出品され03月29日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スピックアンドスパン ウールのリバーコートです。

ウール100パーセントで羽織りやすいコートだと思います。ここ数年好みが変わったこともあり出番がないのでお譲りいたします。



クリーニングに数回出しているため、毛玉とはいかない毛羽たちがあります。



綺麗に着用しておりますが、あくまでも中古品であることをご理解のうえご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ スピックアンドスパン ロングリバーコート グレー