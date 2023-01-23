『【MISSONI ミッソーニ】 ワンピース＋スカーフ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 36分に出品され03月13日 07時 36分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MISSONIのワンピースとスカーフです。





•着用あまりしたことありません。

•傷などありません。

•クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ミッソーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【MISSONI

ミッソーニ】

ワンピース＋スカーフ