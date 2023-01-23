『LOUIS VUITTON ビジネスバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 47分に出品され03月27日 15時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用する事が無くなったので出品します。

多少使用感ありますが、

まだまだ使用可能な商品になります。

角などに傷があるので確認をお願いします。

中古品になりますので、値下げ交渉など応じますのでコメント頂けたらと思います。





【ブランドの信頼性】

LOUIS VUITTONは、世界的に有名なラグジュアリーブランドであり、その製品は高品質と洗練されたデザインで知られています。このビジネスバッグは、ブランドのアイコニックなスタイルを反映しています。



【高品質な素材】

このバッグは、耐久性のあるレザー素材で作られており、長期間の使用に耐えることができます。また、シルバー金具が高級感を引き立てています。



【実用的なデザイン】

ビジネスシーンに最適なデザインで、書類やノートパソコンを収納するのに十分なスペースがあります。洗練された外観は、プロフェッショナルな印象を与えます。



- ブランド: LOUIS VUITTON

- ロゴ: LVロゴ

- 製造国: フランス

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ビジネスバッグ

- 金具: シルバー金具



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ビジネスバッグ

黒