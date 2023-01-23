『新品✨MICHINOハローピガルバッグスモール ミチノHELLOショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 17時 21分に出品され04月17日 17時 21分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨新品•未使用✨

付属品全てあります。

お安く出品しておりますので早い者勝ちです、他のフリマサイトにも出品しており即完すると思われます。



MICHINO PARIS〈ミチノ パリ〉

HELLOハロー ピガルバッグスモール



定価 69,000円

サイズ フリー/幅20 高さ16 マチ10cm

素材 本革（スムースカーフスキン）

カラー ブラック

生産国 イタリア

付属品 保存袋、ケアタグ

備考 ショルダーストラップは取り外し＆調整可能です



大人気のHELLOバッグです。シーズン問わず活躍してくれます。是非ご検討下さいませ☺︎





【商品説明】

シンプルなフォルムをベースに構築的なデザインと実用性の高さが調和された“MICHINO”のアイコンバッグ「ピガルバッグ」。



重厚感のある上質なレザーを使用することで大人の女性にふさわしいリッチ感がありながら、小ぶりなサイズ感で抜け感も忘れずに。



一見とてもコンパクトでありながら、中には驚くほどたくさんのアイテムが収納可能です。



シーンやその日のスタイリングバランスによって持ち方に変化を付けられるのも嬉しいポイント。シーズン問わず活躍してくれる優秀アイテムです！













muveil

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ドゥロワーdrawer

nobleノーブル

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今季 今期 新品 辻直子 金子綾 大草直子 高山都 浜島直子 五明祐子 滝沢眞規子 古谷有美 外村久美子 別注 トートバッグ ハンドバッグ レディース 女性 サリュー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミチノ

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