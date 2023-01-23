『VERSACE ヴェルサーチェ スクアーロ スニーカー グレー 44【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 16分に出品され04月04日 03時 16分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆状態について☆

使用回数は数回程度のため、全体的に綺麗ですが以下の点にご注意ください。

●アウトソール部分にスレや汚れの付着が僅かにございます。

●ソール側面部分の白い部分にも汚れの付着がございます(14枚目と15枚目の写真)。

●インソール部分にも僅かに汚れがございます(写真17枚目)。

●ギャランティーカードなどの付属品にスレ汚れがございます。



☆ブランド☆

VERSACE ヴェルサーチ ヴェルサーチェ

Versace Squalo Grey White

靴底にお馴染みのメデューサがいます



☆サイズ☆

44(28〜28.5cm)

家族のものが27cmのスニーカーを履くのですが、踵の部分に1指〜1.5指分のスペースが開くような感じです。



☆カラー☆

グレー



☆付属品☆

ギャランティーカードなど19枚目の写真に含まれるもの全て



☆定価☆

14万円ほどだったと記憶しております。



正規品になりますのでご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ VERSACE

ヴェルサーチェ

スクアーロ

スニーカー

グレー

44