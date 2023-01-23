『美品 CASIO G-SHOCK DW-5600GU【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 37分に出品され03月26日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 稼動品です。

使用感が少なく綺麗な状態です。

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M1016100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品 CASIO

G-SHOCK

DW-5600GU