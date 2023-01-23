『PORTER ポーター TANKAR タンカー ウエストバッグ ボディーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 22時 53分に出品され04月10日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼ item



希少カラーです！



サイズ高さ 16 幅 14



※サイズは素人寸法です。



▼ condition



多少の使用感と前収納中のオレンジ生地に傷があります（1番最後の写真）

その他大きな破れなどありません

素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。





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すべて正規品となりますので安心してご購入ください。



管理番号■326

カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター

TANKAR

タンカー

ウエストバッグ

ボディーバッグ