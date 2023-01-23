『【新品】シャープ タテ型 電気洗濯乾燥機 5.5㎏ ES-TX5F-S 迅速発送【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 36分に出品され03月17日 04時 36分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅価格交渉不可✅

✅商品知識がないため仕様につきましてはメーカー様に直接お問い合せください✅

（上記の内容をご質問されましても返信いたしかねます）



✅外箱イタミ、よごれあり（詳細は画像をご確認ください）✅

✅台車は含みません✅



✅取付工事は含みません ご購入者様にてご手配ください✅



⭕新品未開封⭕

⭕国内正規品⭕

⭕迅速発送 ⭕

⭕即購入可 ⭕



型番： ES-TX5F-S

JAN：4974019206172

color：-S（シルバー系）



シャープ タテ型洗濯乾燥機



穴なし槽で清潔＆節水。

急ぎの時に助かる洗〜乾90コースつき、コンパクトな5.5kgタイプ。



洗濯・脱水容量5.5kg

乾燥容量3.5kg

ボディ幅520mm



【仕様】

・色名：-S（シルバー系）

・洗濯・脱水容量／乾燥容量：5.5kg / 3.5kg

・標準使用水量：洗濯75L、洗濯〜乾燥65L

・洗浄機能：高濃度洗浄、ドルフィンパルAg+

・乾燥機能：ヒーター乾燥（タイマー付）

・清潔 槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工、

槽クリーンコース／槽乾燥／自動槽洗い／槽洗浄

・使いやすさ：ほぐし運転

・便利機能：予約タイマー1〜24時間後設定

・ボディ幅：520mm

・外形寸法（幅×奥行×高さ）：565×590×985mm

・設置可能な防水パン（内寸奥行）：530mm以上

・質量：約35kg

・水位別水量：

自動 20L〜37L 5段水位

手動 12L〜37L 6段水位

・消費電力（50/60Hz）：洗濯 370/440W乾燥 650/740W

・消費電力量（50/60Hz）：洗濯 98/96Wh洗濯 〜 乾燥2200/2100Wh

・目安時間（50/60Hz）：洗濯 約38分/約34分洗濯 〜 乾燥 320分/約290分

・運転音（洗い時／脱水時／乾燥時）：40dB/46dB/47dB

・その他の機能

チャイルドロック

電源オートオフ

終了ブザー

点字表示（主要ボタンのみ）



※記載の内容は正確ではない可能性がございます。

詳細はメーカーHP等でご自身でご確認ください。



#SHARP

#ESTX5F

#ESTX5FS 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ