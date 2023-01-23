『【dunhill sport/ダンヒルスポーツ】ニットカーディガン ダイヤ柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 51分に出品され03月04日 14時 51分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号E4704Y

☑︎カラー:ブルーグレー×紺×エンジ

☑︎サイズ:3

✨採寸表の写真を掲載しています✨

✨必ずご確認ください✨



タグ付き新品未使用品

定価63000円＋税

長袖カーディガン

Vネック

ポケットあり

ウール 毛100%



壁掛けの写真が実物の色に近いです。





汚れと引きつりがあります。





















⚠️採寸表の写真を必ずご確認ください⚠️

⚠️詳細記載しています⚠️

















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(追跡機能、補償付き、匿名配送)

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⚠︎発送方法をご指定されたい場合はご購入前にご相談ください。



⚠︎できるだけコンパクトに畳んで発送させて頂きます。冬物は特に圧縮して発送させて頂きます。梱包方法などご希望がある場合はご購入前にコメントにてお知らせください！



⚠︎指定日希望がある場合もご購入前にご相談頂きますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【dunhill

sport/ダンヒルスポーツ】ニットカーディガン

ダイヤ柄