『トンボ アコーディオン GT-60B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 04分に出品され03月27日 11時 04分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 トンボのアコーディオン 、グランデール(コスモグレーパール)です。





TOMBO GT-60B コスモグレーパール トンボ楽器Grandaile 独奏用アコーディオン 34鍵/60ベース



【状態】

平成30年(2018年)に購入

中古品です。

白鍵をよく見ると使用感はあります。



全鍵盤音出し確認済みです。空気漏や音程の不具合は、テストした限りにおいては充分使用可能と思われます。



【付属品】

本体、ソフトケース、取扱説明書



【旧使用者】

近隣の老人ホームのボランティア活動の代表者として当商品を約1年間使用しリタイア以後、使用していません。



商品は中古品になりますが、可能な範囲（内部を除き）をアルコール除菌、クリーニング済です。



★商品の状態、付属品等は写真や出品コンディションでご確認ください。（付属品は写真に写る物のみになります）



＊極力写真、文面でお伝えいたしますが、中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなど細かく目立たないとないものは見落とす場合がございます。



＊写真で品物をよくご確認の上ご検討お願い致します。



＊お値引きをご希望される方はフォローしていただきました場合にある程度の対応を検討させて頂きます。



＊質問、交渉中であっても購入された方を優先させて頂きます。

ご了承下さい。



＊質問無しの即購入大歓迎です！



＊予告無く削除する場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トンボガッキセイサクショ