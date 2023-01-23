『ホットプレート recolte Hot Plate【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 02時 10分に出品され04月17日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 ワインレッド

大きさ 約25.0(W)×44.5(D)×15.5(H)cm

(本体、フタ、フラットプレート、コントローラーセット時)

重さ 2.6㎏

コードの長さ 1.5m

少し小さめでかわいいです。

たこ焼き器がついているのでホームパーティーにぴったりです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用