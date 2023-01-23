『新品未使用FUCKING AWESOME SWEATSHIRT ニット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 06時 06分に出品され03月23日 06時 06分に終了予定です。即決価格は13,490円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FUCKING AWESOME(ファッキング オウサム)



INVERTED WANTO BRUSHED SWEATSHIRT



定価 税込29700円



サイズ L

着丈69cm 肩幅54cm 身幅60cm 袖丈64.5cm





モヘアがブレンドされた愛らしいセーター。

柔らかな肌触りでずっと触れていたくなります。



1枚で着るのはもちろん、インナーとしても存在感抜群です。

暗い色が多くなる秋冬に光をさしてくれるアイテム。



ユナイテッドアローズ購入



表情豊かな素材を用いたクルーネックセーター。

マルチボーダー柄にロゴグラフィックが編み込まれた存在感のあるデザイン。

コーディネートの主役になる一着です。



値下げ不可



よろしくお願いします



モンキータイム

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お好きな方にオススメです



よろしくお願いいたします





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エアフォース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ファッキングオーサム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用FUCKING

AWESOME

SWEATSHIRT

ニット