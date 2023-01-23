『【古】146 油彩画 JAAFAR シンガポール 肉筆 額 1975年【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 35分に出品され03月26日 11時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
水彩画 富岡元文 灯火
¥ 7644
真作/長谷川玉峰/松梅鶴亀図/双幅/祝掛軸/正月掛軸/掛軸☆宝船☆AH-508
¥ 8580
《 チベット密教 新品 1点物 》 手描き 曼荼羅 天国への道 仏画 仏教 g4
¥ 7410
鉛筆画
¥ 12870
水墨画 山水風景 大きな横長作品
¥ 89700
むらまつちひろ、「脳しんとう」、希少画集・額装画、日本製・新品額縁
¥ 14118
富士山 絵画 古屋茂男 53cm x 45cm
¥ 9389
チョコレートシン作 アクリル画 「Holiday」
¥ 11250
ルノワール 複製美術品 額装 額付き
¥ 8034
《 チベット密教 新品 1点物 》 手描き 曼荼羅 仏陀 釈迦 仏画 仏教 g1
¥ 7410
ブグロー 幼女 絵皿 (模写)
¥ 8580
真作 F10号✨️土屋茂 直筆 油画 白馬山麓 油絵 絵画 油彩
¥ 12350
孫家珮 油彩 肉筆『朝』表サイン 裏サイン 画廊シール F10号 額無 a832
¥ 10920
【原画】『ルドリー将軍』（マンドリル 猿 絵画 パステル画）
¥ 17340
リトグラフ アンリマティス 絵画 顔絵
¥ 8667
柚口康二 ポップ・アート キャンバス アクリル画 「百葉箱」 約45×27cm
¥ 12500
現代美術作家,大澤哲郎「untitled to-381」P10号油彩
¥ 10270
1599 狩野山楽 「花鳥図屏風」 工芸印刷 桃山時代 京狩野の祖 日本画
¥ 18788
落札価格10920円
529 入札履歴
終了
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