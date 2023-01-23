『【古】146 油彩画 JAAFAR シンガポール 肉筆 額 1975年【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 35分に出品され03月26日 11時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品説明

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タイトルの記述に以下の説明になります。

ご確認の上、十分にご検討いただきご購入をお願い申し上げます。

【真作】本物である作品（偽物と判定したら全額返金）

【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品、及び作者不明の作品は全て模写と表記いたします。

また、鑑定機関の無い作品、弊社で判断出来ない場合も含まれます。

【印刷】印刷であること

【版画】木版画・水印版画・リトグラフ

【拓本】拓本であること

上記に該当しない作品（署名落款のないもの）につきましては、特に表記はございません。

軸先は様々な素材が使用されており、弊社では表示しません。軸先の素材に関しますトラブルにつきましては弊社では責任を負いかねます。

価値判断、状態（オレ・シミ・イタミ・その他）は画像でよく御確認の上ご入札ください。

特に記載がない場合、箱等の付属品は画像にあるものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり