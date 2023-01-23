『超お得商品～キューリグ Kカップ ジャスミン茶 10箱セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 42分に出品され03月29日 06時 42分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャスミンの花だけを使用した伝統的な製法で香り付けしたこだわりのジャスミン茶です

ジャスミンの香りは気分転換やリフレッシュに最適です



■名称

ジャスミン茶

■生産国

中国

■原材料

茶、花

■内容量

1ボウル/12個入り ※K-Cupパック1個で1杯分が抽出できます。

★10箱セットになります。

■保存方法

直射日光・高温多湿をさけてください。

■賞味期限

製造日から1年 ※製造日はパッケージに記載

■販売者

キューリグ・エフイー株式会社 UCCKF

神戸市中央区港町中町7-7-7



■注意事項

キューリグ コーヒーメーカー(抽出機)専用のカートッジです。必ず専用の抽出機で使用してください。

K-Cupパックのシールをはがしたりシールに穴を開けないでください。

抽出直後のK-Cupパックは熱くなっています。

取り出すときは十分注意してください。

一度使用したK-Cupパックは再利用しないでください。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>茶 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キューリグ