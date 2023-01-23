『カレンソロジー ウールハイネックギャザーワンピース ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 41分に出品され03月08日 04時 41分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Curensologyカレンソロジー



ウールハイネックギャザーワンピース



ブラック色



フリーサイズ

肩幅46

身幅55

袖丈58.5

総丈116



定価¥34,100



数回着用

目立った傷や汚れなし



カラー...ブラック



柄...無地



シルエット...フレア



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カレンソロジー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ カレンソロジー ウールハイネックギャザーワンピース ブラック